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غوغل تعتزم استثمار ملياري دولار في مركز بيانات بولندي

المصدر: وارسو - رويترز
شركة غوغل
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ذكرت صحيفة بالس بيزنيسو اليومية، اليوم الأربعاء، أن غوغل تعتزم استثمار ما يصل إلى ملياري دولار في مركز بيانات في بولندا معني بالخدمات السحابية.

ويأتي نبأ الاستثمار بعد إعلان مايكروسوفت في مايو عن أنها ستستثمر مليار دولار في مركز بيانات بولندي، إذ يسعى أكبر اقتصاد في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي في ترسيخ مكانته كمركز للتكنولوجيا في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن ماجدالينا جيفجوتش مديرة تطوير الأنشطة السحابية في بولندا ووسط أوروبا قولها إن مركز "غوغل للخدمات السحابية هو أكبر استثمار في هذا النوع من البنية التحتية في بولندا.

"نستعد لتشغيله في بداية 2021".

وأبلغت يادفيجا اميليفيتش نائبة رئيس وزراء بولندا الصحيفة أنها تقدر أن غوغل قد تستثمر ما يتراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار في المشروع.

كلمات دالّة

#غوغل, #استثمارات

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