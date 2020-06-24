محامو مؤسس "أبراج" يحثون المحكمة على عدم تسليمه لأميركا

حث محامو مؤسس شركة أبراج، عارف نقفي، محكمة في بريطانيا لعدم تسليمه إلى السلطات الأميركية بحجة أن لندن كانت نقطة محورية في أعمال الشركة المتعثرة، وأن النسبة الأكبر من الاتهامات الأميركية تجاه نقفي حدثت في العاصمة البريطانية.

وقد بدأت جلسة تسليمه إلى الولايات المتحدة في لندن هذا الأسبوع.

ويواجه نقفي تهم احتيال واختلاس أموال إلى جانب عدد من التنفيذيين الآخرين في أبراج التي انهارت في 2018 بعد أن كانت من أكبر شركة للاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد اتهم نقفي في وثائق المحكمة الأميركية باختلاس أكثر من 400 مليون دولار (1.46 مليار درهم) من أموال أبراج لإخفاء الخسائر في ما وصفه بأنه أكبر شركة أسهم خاصة في الشرق الأوسط. ونفى نقفي ارتكاب أي عمل خاطئ ويحاول أن ينجو من عملية التسليم ومن ثم الوقوف أمام المحكمة في قضية الاحتيال بالولايات المتحدة.

وقدر المدعون الأميركيون العام الماضي، قيمة ما استولى عليه "نقفي" بأكثر من 250 مليون دولار، ورفع المصفون الخسائر أعلى بكثير إلى نحو 385 مليون دولار، في الفترة بين 2009 و2018، حيث قام بتحويل الأموال لاستخدامه الخاص في أكثر من 3700 صفقة.

وكانت "أبراج كابيتال" تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في يونيو 2018 بجزر كايمان، وهي أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى انهارت العام الماضي بعد خلاف مع المستثمرين حول استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.