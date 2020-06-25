آبل تعيد غلق متاجرها في هذه المدينة مع ارتفاع إصابات كورونا

اتخذت شركة آبل الأميركية قراراً بإعادة إغلاق متاجرها في مدينة تكساس مع ارتفاع مطرد في عدد إصابات كورونا بتلك الولاية في وقت بدأت به الإصابات بالفيروس في الارتفاع مجدداً بعد أن اتخذت اتجاهاً هابطاً على مدار الأسابيع القليلة الماضية.



وقالت الشركة في بيان لها إنها قررت إعادة إغلاق سبعة من متاجرها في المدينة مع ارتفاع مطرد في عدد الإصابات بالفيروس مضيفة أنها تتابع الوضع عن كثب لاتخاذ قرار بإعادة فتح تلك المتاجر في انتظار أن تتخذ الإصابات منحنى هبوطيا مرة أخرى، بحسب ما ذكره موقع "ماركت ووتش".



ولدى الشركة نحو 217 متجراً داخل الولايات المتحدة، فيما يبلغ عدد متاجرها حول العالم نحو 510 متاجر والتي أغلقت جميعها بصورة شبه كلية لأسابيع طويلة في خضم جائحة كورونا التي تجتاح العالم وتواصل حصد الأرواح على مدار الساعة منذ مطلع العام الجاري.



وأغلقت الشركة الأسبوع الماضي عدداً من متاجرها في ولايات فلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا وسوث كارولينا في وقت تشهد به الولايات المتحدة عودة قوية للفيروس على مدار الأيام القليلة الماضية بعد إجراءات اتخذتها عديد الولايات لإعادة فتح أكبر اقتصاد بالعالم.



وأغلقت الشركة العديد من متاجرها أيضا خلال الفترة الماضية داخل الولايات المتحدة بعد تعرض عدد كبير منها لعمليات نهب وسرقة في خضم المظاهرات التي شهدتها الولايات الأميركية بعد حادثة مقتل المواطن الأميركي ذوي الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة المحلية.



وكانت آبل أيضا من أوائل الشركات التي أغلقت متاجرها بعد تفشي الفيروس داخل الصين في مطلع العام الجاري ولكن رغم ذلك ارتفعت إيرادات الشركة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 1٪ في وقت كانت تشير به التوقعات إلى هبوط حاد في مبيعات الشركة مع توقف شبه تام لحركة البيع في متاجرها حول العالم.



وارتفعت أسهم الشركة في تعاملات الأربعاء نحو 1٪ في وقت بلغت به مكاسب السهم خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الجاري نحو 46٪ لتسجل فيما بلغ متوسط المكاسب لنفس المدة على مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي نحو 23٪ خلال تلك المدة.