شركة ألمانية تدفع 11 مليار دولار غرامات لهذا السبب

توصلت شركة "باير" الألمانية لصناعة الأدوية والمبيدات الحشرية إلى اتفاق مع السلطات القضائية في الولايات المتحدة يقضي بدفعها تسويات تقدر بنحو 11 مليار دولار لآلاف المتضررين من ادعاءات على الشركة تفيد باستخدامها مواد مسببة للإصابة بمرض السرطان في أحد منتجاتها.



وتأتي التسوية بعد سنوات طويلة في أروقة المحاكم تسببت في خسائر حادة لسهم الشركة، في الوقت الذي كانت تدافع فيه الشركة على الدوام عن منتجها المستخدم في إزالة الأعشاب الضارة والذي يحمل اسم "Round up"، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.



وقالت الشركة إنها توصلت لتسوية نحو 75٪ من إجمالي الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها والتي يبلغ عددها نحو 125 ألف دعوى قضائية تتعلق بهذا المنتج.



وتحملت الشركة الإرث القَضائي لهذا المنتج بعد صفقة استحواذها على شركة "مونسانتو" في العام 2018 بصفقة بلغ قوامها نحو 63 مليار دولار.



وأضافت الشركة أن عملية التسوية الحالية بالإضافة إلى تسويات قضائية أخرى لدعاوى مرفوعة ضد الشركة تتعلق بمنتجات أخرى تمثل نحو 95٪ من القضايا المنظورة ضد الشركة بالمحاكم.



وقال المدير التنفيذي للشركة فيرنر باومان في بيان إن تسوية القضايا المتعلقة بمنتج Roundup تمثل خطوة على الطريق الصحيح بعد فترة طويلة من عدم اليقين بشأن مستقبل أعمال الشركة.



وستدفع الشركة الألمانية ما بين 8.8-9.6 مليار دولار لحل القضايا المتعلقة بالمنتج محل الدعاوى القضائية وبما يتضمن أيضا تسويات للقضايا التي لم يتم حلها بعد بالإضافة إلى مبلغ يقدر بنحو 1.25 مليار دولار للتوصل إلى اتفاق لمنع أي نزاع قضائي مستقبلي بشأن المنتج.



وحصلت الشركة على دعم من جمعيتها العمومية لتسوية القضايا في أبريل الماضي في وقت كانت تعمل به على تفنيد المزاعم المتعلقة بتسبب المنتج في الإصابة بمرض السرطان.



وتقول الشركة إن دراسات مستقلة جرت على مدار عقود أكدت على سلامة المنتج للاستخدام البشري.



وبدأت شركة "مونسانتو"، التي استحوذت عليها باير قبل نحو عامين من الآن، في تصنيع المنتج بالأسواق بالعام 1974 ولا يزال مستخدماً على نطاق واسع.