مصر تلغي هذه الفئات من كروت شحن الهاتف المحمول

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مجموعة من الإجراءات كمرحلة أولى لتقليل استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد الهاتف المحمول ككروت الشحن البلاستيكية، وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول.

وأوضح الجهاز في بيان حديث أن الإجراءات شملت إلزام الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الهاتف المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية من فئة الخمسين جنيها وما فوقها.

ولفت إلى استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمون قبل صدور القرار، وذلك لحين انتهاء فترة صلاحية استخدام الكروت. كما شملت الإجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الإلكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الإلكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية.

وشدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي حرصا على تشجيع مستخدمي خدمات التلفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المتنوعة كالمحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، حيث تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الهاتف المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حسام الجمل، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اهتمام الجهاز بالتنسيق مع الشركات مقدمي خدمات الاتصالات في مصر من أجل تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية. مؤكداً أن القرار يهدف للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات، وهو الأمر الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الشمول المالي وتحفيز المواطنين على استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن جهاز الاتصالات كان قد طرح مبادرة سابقة في شهر مارس الماضي بعد الاتفاق مع شركات المحمول، تتضمن منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وتشير بيانات حديثة لجهاز الإحصاء في مصر إلى أن عدد المشتركين في التلفون الثابت والمحمول شهد ارتفاعا طفيفا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول نحو 95.7 مليون مشترك في يناير الماضي، مقابل نحو 93.4 مليون مشترك في شهر يناير من العام 2019، بزيادة بلغت نحو 2.3 مليون مشترك.

ورصدت البيانات، ارتفاع عدد مشتركي الهاتف الثابت، حيث بلغ عددهم نحو 9.1 مليون مشترك في يناير الماضي، مقابل نحو 8.2 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام 2019، بزيادة بلغت نحو 900 ألف مشترك.