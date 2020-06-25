مصر تنتج المزيد من أدوية كورونا.. شركة جديدة تُصنع عقارين

قال المدير العام لشركة إيفا فارما المصرية للأدوية، اليوم الخميس، إن الشركة بدأت هذا الأسبوع تصنيع عقاري "أفيبيرافير" و"ريمديسيفير" لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، بطاقة تصل لنحو 1.5 مليون جرعة شهريا.

وأوضح أمجد طلعت أن ريمديسيفير سيباع بأقل من ألفي جنيه (حوالي 124 دولارا) للجرعة، بينما لم يتحدد سعر أفيبيرافير بعد.

لا يوجد حاليا لقاح لمرض كوفيد-19 ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها المؤكدة حتى الآن، لكن روسيا وافقت في أواخر مايو أيار على استخدام المادة الفعالة "فافيبيرافير" في علاج المرضى بالمستشفيات.

وأضاف طلعت في مقابلة مع رويترز "بدأنا تصنيع أقراص أفيبيرافير التي تحتوي على المادة الفعالة فافيبيرافير خلال وقت سابق من هذا الأسبوع. تلك الأقراص للحالات البسيطة والمتوسطة".

"قدرتنا الإنتاجية مليون عبوة شهريا من هذا الدواء". وقال إن السعر "سيكون أقل من الأسعار العالمية ومناسب للمريض المصري".

وتابع "خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيكون الدواء مطروحا وتحت أمر هيئة الدواء العليا في مصر وهي من سيقرر إذا كان سيوجه للمستشفيات فقط أم سيسمح للصيدليات أيضا بالحصول عليه".

ورفض طلعت الخوض في أي تفاصيل بشأن الكميات التي أُنتجت حتى الآن من عقار أفيبيرافير.

كانت راميدا للأدوية المصرية أعلنت هذا الأسبوع هي الأخرى أنها بدأت تصنيع دواء جديد يعتمد على المادة الفعالة فافيبيرافير.

وحقق ريمديسيفير الذي ابتكرته شركة غيلياد ساينسز الأميركية بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو إنسانية.

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وقال طلعت إن إيفا "بدأت في تصنيع عقار ريمديسيفير بطاقة إنتاجية 16 ألف حقنة يوميا ونحو 500 ألف حقنة شهريا، وتم التبرع بنحو 1200 جرعة لهيئة الدواء وبدأنا من اليوم توصيلها لبعض مستشفيات الحجر الصحي بتوجيه من الهيئة.

"هذا الدواء مخصص للحالات المتوسطة والحرجة من مرضى كورونا والذين في حاجة لرعاية مركزة بالمستشفيات وإلى أكسجين".

وقال إن هناك اتصالات مع بعض الدول في شرق أوروبا وفي إفريقيا لمعرفة احتياجاتها من الدواء "كي نستطيع عمل تخطيط للتصنيع لكن سيكون ذلك بعد الانتهاء من احتياجات السوق المصري أولا".

تعمل إيفا فارما في 41 دولة بأنحاء العالم وتنتج أكثر من 350 ألف عبوة دواء يوميا. وقال طلعت "التصدير يمثل من 10 إلى 15% من إجمالي دخل إيفا فارما ونقوم بعدد من التوسعات ليصل الدخل من التصدير لأكثر من 50% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة".