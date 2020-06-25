هل تتحول إعادة هيكلة "NMC" إلى نزاع بين المساهمين والدائنين؟

يبدو أن مجموعة إن إم سي هيلث ستدخل إلى مرحلة جديدة، قد تظهر خلالها الخلافات بين مساهمي الشركة ودائنيها، إذ يعتزم كلا الطرفين تعيين شركات مختلفة لتقديم استشاراتها الخاصة بإعادة هيكلة ديون الشركة.

وقامت مجموعة كي بي بي أو " KBBO"، أحد أكبر المساهمين في "إن إم سي هيلث"، والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، بتعيين شركتي " PwC"، و" Trussbridge Advisory Ltd" وذلك لتقديم استشاراتهما لإعادة هيكلة ديون شركة الخدمات الصحية المتعثرة.

وتسعى " KBBO"، التي تعمل في مجال الاستثمارات المباشرة، والتي تمتلك أصولا في قطاعي المالية والصحة، إلى تعيين رئيس لإعادة الهيكلة خلال الأسابيع المقبلة للمساعدة في تنسيق العملية، وفقا للمصادر التي تحدثت لوكالة بلومبيرغ.

وأسس دائنو المجموعة، لجانا منفصلة لتسيير أعمال المجموعة، ويعتزمون أيضا تعيين مستشارين لإعادة هيكلة الدين، وفقا للمصادر.

موضوع يهمك قالت مصادر مطلعة، الأربعاء، إن الأوصياء على شركة إدارة المستشفيات إن.إم.سي هيلث يدرسون بيع وحدة الخصوبة التابعة للشركة... أوصياء NMC يدرسون بيع وحدة خارجية بنصف مليار دولار شركات

وتُجرى عملية إعادة الهيكلة تحت إشراف لجنة إعادة التنظيم المالي التابعة لدولة الإمارات.

واستقال رئيس مجلس إدارة " KBBO"، خليفة بن بطي المهيري، من منصبه في شركة إن إم سي في فبراير الماضي كنائب لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان مصادر مطلعة، أمس الأربعاء، أن الأوصياء على شركة إن إم سي يدرسون بيع وحدة الخصوبة التابعة للشركة خارج الإمارات، والتي قد تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار.

وقال مصدران إن الأوصياء عقدوا محادثات مبكرة مع بنوك بشأن البيع المحتمل قبيل الشروع رسميا في العملية.

وقالت المصادر إن وحدة الخصوبة التابعة للشركة داخل الإمارات ليست للبيع.

وقال مكتب ألفارز أند مارسال إنه "يجري بحث مجموعة من الخيارات. لم تبدأ أي عملية رسمية".