"الأوروبي" يوافق على شروط إعادة رسملة لوفتهانزا

وافقت جهات تنظيمية معنية بالمساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على إعادة رسملة الناقلة الألمانية لوفتهانزا بقيمة 6 مليارات يورو (6.74 مليار دولار) المشروطة بحظر توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم وبعض الاستحواذات لحين سداد الدعم الحكومي.



وقالت المفوضية الأوروبية إن ألمانيا قدمت أيضا خطة عمل لكي تسترد بحلول 2026 القرض وكذلك أدوات إعادة الرسملة، وتعهدت بالعمل على استراتيجية تخارج في غضون 12 شهرا من منح الإنقاذ المالي، ما لم يتم تخفيض حصة الدولة إلى أقل من 25% من رأس المال بحلول ذلك الوقت.

موضوع يهمك أقرت لوفتهانزا يوم أمس الأربعاء بأنها قد لا تحتاج ما يصل إلى 26 ألفا من موظفيها، مما ينبئ بتسريحات أكبر بكثير من رقم... لوفتهانزا: 26 ألف عامل قد يفقدون وظائفهم شركات





وسيتعين على ألمانيا أيضا وضع خطة إعادة هيكلة للوفتهانزا إذا لم تبع حصتها بعد 6 سنوات من منح مساعدة إعادة الرسملة.

وكانت لوفتهانزا قد أقرت بأنها قد لا تحتاج ما يصل إلى 26 ألفا من موظفيها، مما ينبئ بتسريحات أكبر بكثير من رقم يتجاوز العشرة آلاف أعلنته قبل أسابيع قليلة.



وقالت متحدثة باسم لوفتهانزا، عقب اجتماع مع النقابات في 11 يونيو الجاري، إن شركة الطيران تقدر عدد وظائف الدوام الكامل الزائدة على حاجتها بنحو 22 ألف وظيفة يشغلها 26 ألف موظف.



وكانت لوفتهانزا تعهدت بإعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل إلغاء آلاف الوظائف وبيع أصول، مع سعيها لسداد تسعة مليارات يورو (10.26 مليار دولار) قدمتها الدولة لإنقاذها وتجاوز خسائر حادة في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة آنذاك إن تخفيضات الوظائف ستكون "أكبر بكثير" من رقم العشرة آلاف الذي قدرته سابقاً.



وتحاول الشركة التوصل إلى اتفاق مع النقابات لكي يعمل الموظفون بدوام جزئي وسبل أخرى لخفض نفقات العمالة.