"جاك ما" يفقد مرتبته كأغنى رجل في الصين

شهدت قائمة أثرى أثرياء الصين تعديلات مثيرة، بعد أن قفزت ثروة "بوني ما" مؤسس شركة ألعاب الكمبيوتر الصينية "تينسنت هولدنجز" إلى 50 مليار دولار.

وأصبح "بوني ما" أغنى شخص في الصين، متفوقا على جاك ما، مؤسس علي بابا الذي تبلغ ثروته 48 مليار دولار، والذي حل في المركز الثاني.

ويعود سبب ذلك إلى الاستخدام الكبير للألعاب بعد فرض الحكومات في معظم الدول الحجر المنزلي جراء انتشار فيروس كورونا ونتيجة لذلك ازداد الطلب على تطبيقات الألعاب.

وتقدر ثروة بوني ما بـ50 مليار دولار فيما تبلغ ثروة جاك ما 48 مليار دولار.

وفي المركز الثالث بقائمة أغنى أغنياء الصين جاء "كولين هانج"، مؤسس شركة بي.دي.دي، بعد أن قفز صافي ثروته إلى 43 مليار دولار ليزيح "هوي كا يان"، مؤسس مجموعة تشاينا إيفرجراند جروب، من قائمة أغنى 3 شخصيات في الصين.

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وارتفعت القيمة السوقية لشركة ألعاب الكمبيوتر الصينية تينسنت هولدنجز خلال الأسبوع الجاري بنحو 40 مليار دولار.

وأدى ارتفاع قيمة تينسنت والصعود الأخير لسهم شركة بيندودو إلى تغيير ترتيب أغنى أغنياء الصين.

وتجاوزت تينسنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة، علي بابا جروب، لتصبح أكبر شركة في آسيا من حيث القيمة السوقية.

وارتفع سعر سهم تينسنت خلال تعاملات الأربعاء إلى أكثر من 500 دولار هونج كونج، لأول مرة.

كما ارتفع سعر سهم شركة بيندودو التي تدير تطبيقا للتسوق مثل تطبيق جروب أون، يعرف باسم بي.دي.دي بأكثر من الضعف خلال العام الجاري.

وأدى ارتفاع أسهم الشركتين تينسنت وبيندودو إلى قفزة في قيمة ثروة مؤسسيهما حيث وصلت قيمة ثروة "بوني ما"، مؤسس شركة تينسنت، إلى 50 مليار دولار، ليصبح أغنى شخص في الصين متفوقا على جاك ما، مؤسس علي بابا الذي تبلغ ثروته 48 مليار دولار.

ووصل صافي ثروة "كولين هانج"، مؤسس شركة بي.دي.دي، إلى 43 مليار دولار ليخرج إمبراطور الاستثمار العقاري "هوي كا يان"، مؤسس مجموعة تشاينا إيفرجراند جروب، من قائمة أغنى 3 شخصيات في الصين، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تسريع وتيرة التحول نحو التكنولوجيا الرقمية في أماكن العمل وتغيير عادات المستهلكين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم العديد من شركات التكنولوجيا وخدمات الإنترنت.

وأصبح أباطرة التكنولوجيا يسيطرون على قائمة أثرياء الصين حاليا حيث يحتلون 4 مراكز في قائمة أغنى 5 شخصيات في الصين، حيث يأتي دينج لي مالك شركة نت إيز لألعاب الكمبيوتر في المركز الخامس وراء إمبراطور العقارات هوي الذي يحتل المركز الرابع.