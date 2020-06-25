"عمومية الاتحاد" توافق على عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 2019

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

وأفصحت الشركة في بيان لها على "تداول" بالموافقة على صرف 1.4 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

ووافقت الشركة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة عبداللطيف عزمي عبدالهادي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين سنوية متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بمبلغ (104,502) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. ووافقت الشركة أيضاً على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان حمد الدلالي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن إسناد أقساط إعادة التأمين وحصة من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2019 بمبلغ (328,021) ريالا سعوديا دون وجود شروط تفضيلية.