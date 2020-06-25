"فايزر" للعربية: هذا موعد لقاح كورونا المحتمل وحصتنا السوقية 16.7%

قال سنان أتليغ، الرئيس الإقليمي لشركة "فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية، في إفريقيا والشرق الأوسط إن شركته تعمل مع شركة "بيو آند تيك" الصيدلانية الألمانية، بجدّ لزيادة قدراتهما التصنيعية وتوزيع البنى التحتية لتقديم لقاح محتمل وواعد لعلاج فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، "من خلال إجراء العديد من الخطوات بشكل متوازٍ بدلاً من اعتماد منهجية تسلسلية، سنتمكّن من تجهيز ملايين الجرعات من اللقاح بحلول نهاية عام 2020. وهو أمر مرتبط بنجاح التقنيات المُستخدمة وبالموافقات التنظيمية، ليتم بعدها تسريع العملية لإنتاج مئات ملايين الجرعات بحلول عام 2021".

كما تعمل "فايزر"، بوتيرة متسارعة، وتأمل الحصول على بيانات كافية لمستوى الأمان والفعالية بحلول الربع الأخير من العام الحالي حتى نتمكّن من اختيار اللقاح النهائي.

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وحول ما إذا كانت هناك توقعات تشير إلى قرب انتهاء تفشي كورونا قال أتليغ، "ظهر مرض كوفيد-19 منذ أربعة أشهر فقط، ومنذ ذلك الوقت، حقق المجتمع العلمي تقدماً غير مسبوق. ومع أنه من الصعب تخمين مصير الفيروس في المستقبل، إلا أننا على ثقة بأن العلم سيفوز في نهاية المطاف".

وبشأن أداء "فايزر" في منطقة الخليج قال أتليغ، إن حصة الشركة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي 16.7%، من إجمالي الفئات الست التي تخدمها الشركة، وهم اللقاحات والالتهابات والأمراض المناعية والأورام والأمراض النادرة والطب الباطني وقطاع المستشفيات.

"نستهدف توفير ابتكارات علمية وطبية تغير حياة المرضى ونحن فخورون بتغيير حياة نحو 1.8 مليون شخص ومريض في دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2019، هذه المنطقة بالتحديد رئيسية ضمن الشبكة الأوسع للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ أكثر من 40 عاماً ، ففي منطقة الخليج تتخذ "فايزر"، من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها لإدارة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

كما نقوم بتشغيل موقع تصنيع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ومركز توزيع في المنطقة الحرة بدبي لخدمة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين واليمن.

وأضاف "يتمثل أحد الأمثلة الرئيسية في كيفية العمل تجاه رؤيتنا في منطقة الخليج في سرعة العمل بالإجراءات واللوائح التي تركز على تسجيل المنتجات الصيدلانية والدوائية، وهو الأمر الذي يمكننا من تسجيل منتجاتنا وإتاحتها للمرضى الذين قد يحتاجون إليها".

ولفت أتليغ، إلى أنه في الآونة الأخيرة أصبحت الإمارات العربية المتحدة السوق الثاني عالميًا لشركة "فايزر"، وقال "مؤخرًا في الإمارات العربية المتحدة، تمكنا من إطلاق منتجاتنا في غضون 3 أشهر فقط بعد الإطلاق العالمي الأول في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وفي 6 أشهر في المملكة العربية السعودية".

وحول خطط الشركة للتوسع في المنطقة قال أتليغ، "نعمل بشكل متواصل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ 60 عاماً. ونتعاون مع المجتمعات والحكومات والخبراء والمختصين في مجال الرعاية الصحية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من الناس في 35 دولة ضمن المنطقة، ويعد التركيز والاستثمار في زيادة قدرات البحث والتطوير ذات أهمية بالغة في دول المنطقة".

ولفت أتليغ، إلى أن 85٪ من منتجات "فايزر" في مصر مصنعة محليًاً، حيث توظف الشركة أكثر من 300 موظف.