متاجر مايكروسوفت ستختفي لهذا السبب

أعلنت شركة مايكروسوفت، عملاق صناعة البرمجيات بالولايات المتحدة، عن نيتها لإغلاق كافة متاجرها حول العالم كجزء من خطة تنوي الشركة تنفيذها لتحويل كافة مبيعاتها إلى الفضاء الإلكتروني.

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وقالت الشركة إنها خصصت نحو 450 مليون دولار أو ما يوازي 5 سنتات للسهم من أجل شطب الأصول المحتملة من قوائمها المالية للربع الرابع الحالي من العام المالي للشركة بعد إغلاق المتاجر، بحسب ما ذكره "ماركت وتش".

ومنذ أواخر مارس الماضي سارعت الشركة إلى إغلاق متاجرها في مدن عدة حول العالم مع تفشي جائحة كورونا وما تبعه من إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومات والشركات لوقف تفشي الوباء.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة التي يبلغ عدد متاجرها للتجزئة نحو 83 متجرا، في وقت قالت فيه الشركة إن موظفي مبيعات التجزئة لديها سيواصلون العمل من مكاتب المؤسسة المختلفة أو عن طريق العمل عن بعد وهو النهج الذي اتبعته عديد الشركات الأميركية في خضم الجائحة.

وقال نائب الرئيس لدى مايكروسوفت ديفيد بورتر،" لقد نمت مبيعاتنا عبر الإنترنت خلال الفترة الماضية مع تطور ملحوظ في عروضنا الرقمية وذلك بمساعدة فريق مبيعات موهوب نجح في خدمة عملائنا خارج حدود التواجد الفعلي والاتصال المباشر".

وتابع،" لقد أثبتت القوى العاملة لدينا قدرتها على نجاح شركتنا في خدمة عملائها في أي وقت وعلى أي مستوى خلال الأشهر القليلة الماضية".

وتوجهت عديد الشركات الأميركية الكبرى نحو دعم العمل عن بعد بفعل الجائحة مع إعلان شركة تويتر في وقت سابق من العام عن توجهها لاعتماد تلك الآلية لكافة موظفيها والذين لا تتطلب أعمالهم التواجد في مقرات العمل.

وتراجع سهم "مايكروسوفت" بنحو 2٪ في تعاملات الجمعة في وقت بلغت به مكاسب السهم منذ مطلع العام الجاري نحو 25٪ فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي منذ مطلع العام بنحو 9.8٪ بحسب ما ذكره موقع "ماركت وتش".