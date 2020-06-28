أجيليتي توافق على الاستثمار باكتتاب Tortoise Acquisition

وافقت شركة أجيليتي الكويتية على الاستثمار في الاكتتاب الخاص الذي ستقوم به شركة "Tortoise Acquisition Corp" بعد عملية الدمج التي أعلنت عنها مع شركة Hyliion مؤخرا.

وفي هذا السياق، أعلنت أجيليتي عن المصادقة على طلب مسبق لعدد يصل إلى ألف شاحنة من شركة Hyliion بعد إطلاقها وحدات ERX، وهي وحدات كهربائية مخصصة لشاحنات المسافات الطويلة تخفض من الانبعاثات الكربونية وتساعد على خفض التكاليف لصناعة النقل العالمية.

يشار إلى أن هذه الصفقة لا تزال خاضعة للموافقة التنظيمية، ولن يكون لها أي أثر مالي على شركة أجيليتي قبل إتمامها بشكل رسمي.