أول صور للسيارة الكهربائية الجديدة في مصر

نشر وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق صورتين للسيارة الكهربائية المزمع إنتاجها في مصانع شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي FaceBook.

وقال توفيق في تعليقه: "جاري الانتهاء من الدراسات التفصيلية و الاتفاقيات مع شركة Dongfeng Motors الصينية بعد توقيع الاتفاقية منذ أسابيع" مضيفا أن السيارة مداها حوالي 400 كيلومتر للشحنة الكاملة.

وكانت شركة النصر للسيارات المصرية قد وقعت منتصف الشهر الحالي مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية، لتصنيع سيارات كهربائية في مصر، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام المصرية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري، في البيان، إن المشروع بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا في شمال إفريقيا.

خلفية عن شركة النصر

تأسست عام 1960 وهي من الشركات الحكومية التاريخية في مصر، مملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

موضوع يهمك تفيد الأنباء المنتشرة منذ العام الماضي بأن شركة "مايكروسوفت" تستعد لإطلاق الجيل التالي من منصة الألعاب (Xbox)، بحيث تحمل... تلميحات من مايكروسوفت.. هل هناك جيل جديد من Xbox؟ تكنولوجيا

ولا يزال مصنع الشركة موجود في منطقة حلوان بالقاهرة ولكنه متوقف عن العمل، بحسب موقع الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ويأتي تصنيع السيارات الكهربائية في مصر في إطار مشروع لإحياء شركة النصر للسيارات المتوقفة منذ صدور قرار تصفيتها عام 2009.

وكانت الشركة قبل توقفها تنتج سيارات وأوتوبيسات وجرارات زراعية، تحت العلامة التجارية (نصر).

وفي عام 2000 تم فصل نشاط تصنيع الأتوبيسات واللوري والجرارات الزراعية تحت مسمى الشركة الهندسية لصناعة السيارات، وهي أيضا تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

دونج فينج

تأسست عام 1969 ومقرها في مدينة ووهان، وهي واحدة من أكبر شركات السيارات في الصين، وتعمل في إنتاج السيارات التقليدية وكذلك السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وقطع غيار السيارات ومكوناتها.

وبحسب تقديرات وزير قطاع الأعمال فإن السعر المتوقع للسيارة 300 ألف جنيه مصري (18 ألف دولار).