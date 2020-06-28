الاتحاد العقارية: إعادة هيكلة الديون في مراحلها الأخيرة

أعلنت شركة الاتحاد العقارية أنها في المراحل الأخيرة للعملية الشاملة لإعادة هيكلة الديون حيث بدأت المفاوضات مع البنوك التي تتعامل معها الشركة خلال هذا العام.

وستساعد هذه الخطوة الشركة على تحسين وضعها المالي بشكل عام.

ومن المتوقع أن تشمل اتفاقيات إعادة الهيكلة أنواعا مختلفة من الحلول مثل تمديد آجال السداد، وخفض أسعار الفائدة.

وفي 22 يونيو الجاري قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، تعيين خليفة الحمادي رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد الله الرستماني كمدير عام بالإنابة.

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وكانت الجمعية العمومية قد رفضت اقتراحا باستخدام الاحتياطي القانوني لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.

كما رفضت الجمعية تجديد الموافقة بإعادة شراء أسهمها وبنسبة لا تتعدى 10%.

وأعلنت الشركة بالأمس، أن جمعيتها العمومية التي تم انعقادها عن بُعد يوم الخميس 18 يونيو الجاري رفضت مقترح استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة.

ووفقاً لبيان صحافي، فإن العمومية رفضت أيضاً مقترح تجديد الموافقة الصادرة عن الجمعية العمومية خلال شهر أبريل من العام الماضي، وهي الموافقة الخاصة بشراء أسهم الشركة بنسبة لا تتخطى 10% من رأس المال المدفوع لإعادة بيعها.

وفي يوم 25 مارس من العام الحالي، أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة بلغت 2142 مليون درهم، تشكل 49.93% من رأسمالها البالغ 4289.54 مليون درهم.

يذكر أن الشركة كشفت عن تكبدها لخسائر بلغت 218.81 مليون درهم في نهاية العام الماضي، مقابل تحقيق أرباح بقيمة 62.32 مليون درهم في العام قبل الماضي.