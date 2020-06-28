المعمر لأنظمة المعلومات: عقد من هيئة اعتبارية بـ50 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام آي اس" استلامها خطاب ترسية خاص بترسية عقد مع هيئة اعتبارية بقيمة 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن العقد لتأسيس نظام اتصال عالي الأمان والموثوقية.

كانت شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" قد أعلنت تحقيق أرباح بـ46.3% إلى 17.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ11.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الزيادة في المبيعات نتيجة الأعمال المتراكمة والنمو المستمر للطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، ارتفاع إجمالي الربح نتيجة التحسينات المستمرة في الكفاءة التشغيلية وتوفير الخدمات في المصادر الداخلية والاستعانة بمصادر خارجية.

وبنهاية الربع الأول من 2020، بلغت حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 256.36 مليون ريال.