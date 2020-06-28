نمو أرباح "بايونيرز" بالربع الأول 5% لـ247 مليون جنيه

أعلنت شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية عن تحقيق إيرادات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة تراجع تبلغ نحو 29.16%.

وأوضحت لدى إعلان نتائج أعمال الربع الأول، أنها تمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ 271 مليون جنيه قبل خصم حقوق الأقلية، وبلغ صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية 247 مليون جنيه، مقابل 235 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 بارتفاع نسبته 5%.

وقاد القطاع العقاري صدارة إيرادات المجموعة، حيث ساهم بنحو 53% فى إجمالي الإيرادات، تلاه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 47% مقابل 53% و 46% خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقد استطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث بلغت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات 32%، وانخفض إجمالي المصروفات التمويلية لتسجل 175 مليون جنيه مقابل 214 مليون خلال الربع الأول من العام الماضي، بينما سجلت نسبة صافي الربح إلى المبيعات 15.6% خلال الربع الأول من عام 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، وليد زكي، إن التنوع في مجالات العمل الخاصة بالمجموعة ساهم في تحقيق نمو نتائج الأعمال الفصلية بما يتناسب مع المعدلات الحالية لأسعار الفائدة والتضخم.

وأوضح أن المجموعة تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري، من البدء في الإجراءات التنفيذية لإتمام خطوة أساسية في الخطة المستقبلية للمجموعة تتمثل في إتمام عروض الشراء الخاصة بخمس من شركات المجموعة المدرجة بالبورصة المصرية والتي تم بالفعل الانتهاء منها.

وأشار إلى أنه من خلال هذه الخطوة سيتم هيكلة المجموعة إلى شركة قابضة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية، وشركتين قابضتين، إحداهما تختص بالقطاع العقاري والمقاولات، والثانية تختص بالقطاع الصناعي، وستضم كل شركة من الشركات المنقسمة استثمارات المجموعة تبعاً لنوع كل نشاط.

على أن يتم استمرار قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بالبورصة المصرية.