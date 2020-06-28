STC و"اتصالات" الإماراتية تنافسان على رخصتي تشغيل بإثيوبيا

تتنافس شركات فودافون وSTC السعودية واتصالات الإماراتية وأورانج الفرنسية بالإضافة إلى عدة شركات أخرى لاقتناص رخصتي تشغيل لشبكات المحمول عرضتهما إثيوبيا أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وتعتبر إثيوبيا آخر سوق اتصالات ضخم مغلق في العالم، وتستهدف هذه الرخص فتح السوق الذي يفوق تعداده 100 مليون نسمة أمام المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات، وإنهاء احتكار شركة ETHIO TELECOM المملوكة للدولة لتلك الخدمات.

وتلقت هيئة الاتصالات الإثيوبية 12 عرضا للحصول على الرخصتين بعد انتهاء مهلة إبداء الرغبات، بينها 9 عروض من شركات محمول وعرضين من شركتين غير مشغلتين، وعرض آخر غير مكتمل.