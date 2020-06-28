مؤسس فيسبوك يخسر 7.2 مليار دولار في أسبوع.. لهذا السبب

خسر الملياردير مارك زوكربيرج نحو 7.2 مليار دولار بعد أن سحبت سلسلة من الشركات الإعلانات من شبكة فيسبوك.

فقد تراجعت أسهم الشركة بنسبة 8.3٪ يوم الجمعة، وهو أكبر تراجع يومي في ثلاثة أشهر، بعد انضمام يونيليفر، أحد أكبر المعلنين في العالم إلى العلامات التجارية الأخرى في مقاطعة الإعلانات على الشبكة الاجتماعية.

وأدت خسارة الملياردير مارك زوكربيرج إلى هبوطه من المركز الثالث إلى الرابع على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات عالميا.

وقالت يونيليفر إنها ستتوقف عن إنفاق الأموال على إعلانات فيسبوك هذا العام.

وأدى انخفاض سعر السهم إلى استبعاد 56 مليار دولار من القيمة السوقية لفيسبوك ودفع صافي ثروة زوكربيرج إلى 82.3 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

كما أوقفت لوى فيتون الفرنسية للموضة والإكسسوارات الفاخرة وفيريزون الأميركية للاتصالات ويونيليفر البريطانية للمنتجات الاستهلاكية وهوندا موتور اليابانية للسيارات وضع إعلاناتها على فيسبوك بعد أن قال منتقدون إن Facebook فشلت فى مراقبة خطابات الكراهية والمعلومات المضللة على منصاتها.

قالت شركة كوكا كولا إنها ستوقف جميع الإعلانات المدفوعة مؤقتًا على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 يومًا على الأقل.