"الجوف الزراعية" تحصل على قرار تملكها 426.5 مليون متر مربع

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية، اليوم الأحد، أنه قد وردها يوم الخميس الماضي، قرار صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة والذي يتضمن تمليك الشركة قطعة الأرض رقم (1) الواقعة في بسيطاء والبالغة مساحتها 331.1382 مليون متر مربع.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، أنه وردها قرار يتضمن تمليك الشركة قطعة الأرض رقم (2) الواقعة في بسيطاء والبالغة مساحتها 95.3889 متر مربع)، ليصبح إجمالي المساحة التي تملكتها الشركة 426.5271 مليون متر مربع من إجمالي مساحة أرض المنحة المقدمة إلى الشركة.

وأشارت الشركة أن هذا الأمر يأتي بناء على الأمر السامي رقم 4/237 والذي استند على قرار مجلس الوزراء رقم 288 القاضي بتمليك الشركات الزراعية المساهمة ما يعادل المساحة المحياه من إجمالي أرض المنحة المقدمة.