"سليمان الحبيب" توزع 175 مليون ريال عن أرباح الربع الأول 

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، إن إجمالي المبلغ الموزع 175 مليون ريال على 350 مليون سهم، لتصل حصة السهم إلى 50 هللة.

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية هو نهاية جلسة تداول يوم 2 يوليو 2020، وسيتم توزيع الأرباح في 20 يوليو.

موضوع يهمك ارتفعت أرباح "مجموعة سليمان الحبيب الطبية"، بنسبة 5.3% إلى 246.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ234 مليون... نمو أرباح "سليمان الحبيب" الفصلية 5% لـ247 مليون ريال شركات

وارتفعت أرباح "مجموعة سليمان الحبيب الطبية"، بنسبة 5.3% إلى 246.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ234 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة أعداد المرضى نتيجة افتتاح مستشفى الخبر والبدء في تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2019م وكذلك إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصيدليات، حيث كانت معدلات النمو في قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات بنسبة 5.41% ونسبة 13.94% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019م في قطاع الحلول حيث واصل قطاع الحلول نموه حيث حقق نموا بنسبة 152.38% وبزيادة بلغت 32 مليون ريال.