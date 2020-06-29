أرباح "بالم هيلز" تقفز 10% والإيرادات 1.1 مليار جنيه

أعلنت شركة "بالم هيلز" للتعمير، ارتفاع أرباحها بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل نحو 393 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة لدى إعلان نتائج أعمال الربع الأول، ارتفاع إيراداتها بنسبة 18% على أساس سنوي، ولكنها تراجعت بنسبة 56% على أساس ربع سنوي مسجلة 1.1 مليار جنيه خلال ربع العام.

كما ارتفع مجمل الربح بنسبة 10% على أساس سنوي، ولكنه تراجع بنسبة 56% على أساس ربع سنوي مسجلاً 393 مليون جنيه في الربع الأول من 2020، مما يشير إلى هامش مجمل ربح بنحو 35% في الربع الأول من 2020 مقابل 37% في الربع الأول من 2019 و34% في الربع الرابع من 2019.

وأشار قسم البحوث في "بلتون" المالية القابضة، إلى انخفاض حجوزات المبيعات بنسبة 23% على أساس سنوي إثر تأجيل الطروحات الجديدة وإلغاء فعاليات التسويق؛ وانخفاض صافي الدخل إثر ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية وتراجع الدخل من الاستثمار والعائد.

وتراجع مجمل حجوزات المبيعات لدى بالم هيلز للتعمير بنسبة 23% مقارنة بالربع الأول من 2019 وبنسبة 75% مقارنة بالربع الرابع من 2019 إلى 1.7 مليار جنيه، وذلك وفقاً لبيان نتائج الأعمال.

وسجلت المبيعات التجارية 209 مليون جنيه (12% من إجمالي المبيعات) خلال الربع الأول من 2020، مرتفعة من 71 مليون جنيه في الربع الأول من 2019، بدعم من مشروعات غولف سنترال، ذا لين ومشروعات أخرى.

وتراجعت الأرباح بعد خصم حقوق الأقلية والضرائب بنسبة 42% على أساس سنوي و79% على أساس ربع سنوي مسجلة 81 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، ويرجع السبب وراء التراجع السنوي إلى ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية بنسبة 37% على أساس سنوي مع وصول معدلها إلى الإيرادات إلى 17% في الربع الأول من 2020، مقابل 14% في الربع الأول من 2019، مع انخفاض الدخل من الاستثمارات والعائد بنحو 79% على أساس سنوي.

جاء التدفق النقدي التشغيلي سلبياً بواقع 222 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 مقابل 737 مليون جنيه في الربع الأول من 2019، مما يشير إلى استثمارات متضمنة في أذون الخزانة بقيمة 888 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال في الربع الأول من 2019.

وتبلغ نقدية الشركة 879 مليون جنيه، بالإضافة إلى استثمارات في أذون الخزانة تقدّر بمليار جنيه ومعدل دين إلى حقوق المساهمين بواقع 0.45 مرة حتى 31 مارس 2020.