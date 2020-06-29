الرئيس التنفيذي لـ"إيرباص": الإنتاج قد يتراجع 40% خلال عامين

قال جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص في تصريحات نُشرت اليوم الاثنين، إن الشركة تفترض انخفاضا نسبته 40% في الإنتاج على مدى العامين المقبلين بسبب أزمة فيروس كورونا.



وأبلغ فوري صحيفة داي فيلت "بالنسبة للعامين المقبلين - 2020/ 2021 نفترض انخفاض الإنتاج والتسليمات 40% عما كان مخططا له بادئ الأمر".



وكانت إيرباص قالت من قبل إنها قد تخفض الإنتاج بمقدار الثلث في المتوسط. لكن رويترز أوردت في الثالث من يونيو أن الشركة تدرس تقليص إنتاج الطائرات إلى ما يقل 40% عن خطط ما قبل الجائحة لمدة عامين، مما يزيد الضغوط لإلغاء آلاف الوظائف.

وسلمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية 24 طائرة في مايو أيار ارتفاعا من 14 في أبريل نيسان، لكن بانخفاض 70% عن 81 طائرة مايو أيار 2019.

ولا تزال شركات صناعة الطائرات تتضرر من نزول الطلب من شركات الطيران المتعطشة للسيولة ومشكلات لوجستية في استقدام فرق المعاينة من شركات الطيران وفجوات في سلاسل الإمداد ناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعي بهدف مواجهة فيروس كورونا.

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وخففت فرنسا، حيث مقر إيرباص، القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الثاني من يونيو حزيران.

وتشمل تسليمات الشهر الماضي 6 طائرات ضيقة البدن لشركة الطيران المنخفض التكلفة الهندية إنديجو وطائرة عريضة البدن من طارز إيه350-1000 لكل من بريتيش إيروايز والاتحاد للطيران بأبوظبي.

وترفع الأرقام إجمالي التسليمات منذ بداية العام إلى 160 طائرة بانخفاض 49% من 313 في نفس الفترة من 2019.

ومما يسلط الضوء على أثر الأزمة، لم تبع إيرباص أي طائرة جديدة في مايو أيار.