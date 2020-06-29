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تراجع أرباح "أبو معطي للمكتبات" السنوية 19% لـ14.8 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
أبو معطي للمكتبات
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تراجعت الأرباح السنوية لشركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات إلى 14.78 مليون ريال، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، مقابل 18.21 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 18.8%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة أبو معطي 60.17 مليون ريال، مقابل 61.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 2.3%.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يرجع إلى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار وإغلاق بعض معارض الجملة والتجزئة من تاريخ 16 مارس 2020م بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية نتيجة افتتاح فروع جديدة للشركة في قطاع التجزئة، كما انخفضت الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض إيراد التأجير.

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