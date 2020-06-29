سهم شركة مفلسة يقفز 188%.. ماذا يحدث؟

ارتفعت أسهم شركة وايركارد الألمانية، اليوم الاثنين، بنسبة 185.91% بحلول الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش، ووصل إلى 3.68 يورو مقارنة بسعر الفتح عند 1.7 يورو. وحقق السهم أعلى ارتفاع في الجلسة بحلول هذا التوقيت بنسبة 190% ليصل إلى 4.05 يورو. وجاء هذا الارتفاع وسط إقبال كبير لدى المستثمرين على أسهم الشركة.

يأتي هذا رغم تقدم الشركة يوم الخميس الماضي بطلب لإشهار إفلاسها بعد فضيحة اختفاء 2.1 مليار دولار من الشركة.

ورغم الارتفاع الذي شهدته أسهم الشركة اليوم، إلا أن سعر السهم مازال متراجعا بنسبة 97% خلال العام الجاري، إذ إن السهم كان يتداول بسعر 140 يورو في أبريل الماضي، ووصل سعره 100 يورو في منتصف يونيو.

القفزة التي شهدها السهم، لم تكن الأولى لسهم شركة خاسرة، إذا ارتفعت أسهم شركة هيرتز لتأجير السيارات بنسبة 100% رغم تقدمها بطلب لإشهار إفلاسها.

ويطلق على هذه الظاهرة "ارتداد القطة الميتة"، وتحدث عندما ترتد أسهم شركة متعثرة عقب هبوطها على نحو كبير.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن شركة وايركارد ستواصل أعمالها رغم تقدمها بطلب لإشهار إفلاسها.

وقالت الشركة إن القرار المتعلق بالسير قدما في إجراءات الإفلاس سيتم مراجعتها. وأضافت أنه سيتم قريبا جدا تعيين مدير للإفلاس.

وفي ألمانيا، يمتلك مدير الإفلاس خيارا لاستكمال أعمال الشركة طالما أن هناك فرصة للاستحواذ على الشركة من قبل مستثمر.

وأرجعت إدارة الشركة تقدمها بطلب لمحكمة ميونخ بألمانيا للحماية من دائنيها إلى "الديون المفرطة" التي تتحملها الشركة.

وأوضحت الشركة أنها تدرس حاليا إذا ما كانت إجراءات إشهار الإفلاس يجب أن تتم على شركاتها التابعة أيضا أم لا.

وألقت السلطات القبض على الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابقين لشركة وايركارد، بعد اختفاء هذه الأموال من شركة المدفوعات الرقمية، في الفضيحة التي هزت الصناعة المالية في ألمانيا.