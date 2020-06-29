شركة تابعة لـ "باتك" توقع اتفاقية مع "هواوي"

وقعت شركة باتك للاستثمار والحلول اللوجستية والامنية والرقمية وإدارة وتشغيل المرافق من خلال ذراعها الرقمي شركة حلول المدن الذكية (احدى الشركات التابعة)، يوم أمس الأحد، اتفاقية مع "هواوي" تعملان من خلالها على توفير حلول المدن الذكية المبتكرة بالمملكة العربية السعودية.

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وقالت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، للسوق المالية السعودية تداول، إن الاتفاقية تتيح للطرفين إمكانية تخطيط وتنفيذ أنشطتهما للمشاريع الذكية العملاقة وهندسة وتصميم الحلول المقدمة لشركائهم في المملكة العربية السعودية، والعمل سويا على تشغيل منصة وخدمات المدن الذكية وتشمل الخدمات الأولية مثل مواقف السيارات والتنقل وتقليص استهلاك الطاقة وإدارة الإنارة والنفايات، ومجموعة متكاملة من خدمات الأمن والسلامة، بما في ذلك مركز عمليات ذكي وحديث ليدعم اتخاذ القرارات المدروسة ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية.

وسيكون إطار الاتفاقية مع هواوي لتنفيذ مواقف السيارات الذكية والإنارة الذكية وتحليلات الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمشروع مواقف السيارات الذي يغطي مدن الخبر والدمام والظهران.