شركة تركية تعد عرضاً لتزويد ليبيا بالكهرباء

قالت كارادانيس القابضة التركية المتخصصة في تشغيل محطات الكهرباء العائمة، اليوم الاثنين، إنها تعد عرضا لإمداد ليبيا المتضررة من صراع بما يصل إلى ألف ميغاوات من الكهرباء، وستقدمه قريبا.

وتعرضت ليبيا، حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس، لمشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب الحرب هناك.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز قبل أسبوعين، إن تركيا مستعدة لبدء إعادة إعمار ليبيا بعد أن زار كبار نواب الرئيس رجب طيب أردوغان طرابلس لمناقشة التعاون في قطاعات الطاقة والبناء والخدمات المصرفية.

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وقال المسؤول التركي إن كارادينيس، التي تزود كارباورشيب التابعة لها ما يزيد على عشر دول في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي بالكهرباء، ستكون شركة قادرة على تعويض عجز الطاقة في ليبيا.