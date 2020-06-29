"باتك" تشارك "تكنولوجيا الشفاء" في تأسيس شركة مستلزمات طبية

أعلن شركة باتك للاستثمار والحلول اللوجستية والأمنية والرقمية وإدارة وتشغيل المرافق والمدن الذكية، اليوم الاثنين، عن قيامها بعقد صفقة شراكة جديدة مع شركة تكنولوجيا الشفاء الطبية يوم أمس الأحد.

وقامت شركة باتك بتأسيس شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة في المملكة العربية السعودية ومقرها الرئيس بمدينة الرياض وتستحوذ شركة باتك على حصص بنسبة (60%) فيما تستحوذ شركة تكنولوجيا الشفاء الطبية على حصص بنسبة (40%) من رأس المال، ويركز نشاطها الرئيس على استيراد وبيع الأجهزة والمعدات الطبية ومستلزماتها بالجملة والتجزئة، وفقا لبيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وأشارت الشركة أنه سيتم تمويل التأسيس من موارد الشركة الذاتية وسوف ينعكس أثر ذلك على القوائم المالية للشركة خلال النصف الثاني من هذا العام.

الجدير بالذكر بأن الشركة الجديدة التي تم تأسيسها لديها أعمال متعلقة باستيراد وتوزيع الأجهزة والمنتجات الطبية واتفاقيات مع الشركة الوطنية للشراء الموحد ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإجمالي مبالغ وقدرها 85.7556 مليون ريال، وكذلك عقود واتفاقيات كبرى جاري دراستها.