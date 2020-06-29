"بي بي" تبيع وحدة البتروكيماويات بـ 5 مليارات دولار

أعلنت إحدى أكبر الشركات الخاصة البريطانية أنها ستنفق نحو 5 مليارات دولار (4 مليارات جنيه استرليني) لشراء إحدى الوحدات التي لم تكن مفضلة لشركة "بي بي" البريطانية، بحسمب ما طالع موقع "العربية نت".

وستقوم شركة إنيوس بدفع قيمة الصفقة لشركة "بي بي" على ستة أقسام حتى شهر يونيو من العام المقبل، لشراء وحدة البتروكيماويات التابعة لها.

ويصل عدد العاملين في الوحدة نحو 1700 ألف موظف، أغلبهم يعمل في مصانع بآسيا والولايات المتحدة والبلجيك ومصنع في مدينة هال بإنجلترا.

وتواجه شركات نفط عالمية ضغوطا كبيرا مع التراجع الحاد لأسعار النفط وضعف الاستهلاك مع تفشي فيروس كورونا.

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كانت شركة "بي بي"، قد أعلنت في 8 يونيو الجاري نيتها تسريح 10 آلاف موظف، في ظل التداعيات الاقتصادية على قطاع الطاقة التي خلفها وباء كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني، في مذكرة داخلية، إن الشركة ستقلص عدد موظفيها بنحو 14%. وستؤثر هذه الخطوة في الغالب على الموظفين الذين يقومون بأعمال مكتبية، والموظفين الكبار، كما أن أكبر 400 منصب في الشركة سيتم تخفيضهم بنحو الثلث.

ولن تحصل الإدارة العليا على زيادة سنوية هذا العام، فيما سيحصل الموظفون المبتدئون ومن في المرتبة المتوسطة على الزيادة بدءا من شهر أكتوبر. ولن يتم تضمين الموظفين في محطات التعبئة بعملة إعادة التنظيم بالشركة لأنهم يعتبرون عمال الخطوط الأمامية، كما أن أجورهم زادت في أبريل وسترتفع مرة أخرى في أغسطس.