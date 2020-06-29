"طاقة" تخسر 1.73 مليار درهم بالربع الأول

سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة خسائر فصلية تجاوزت 1.73مليار درهم عن الربع الأول من العام الحالي.



وعزت الشركة هذه النتائج إلى تسجيل خسائر بقيمة ملياري درهم نتيجة انخفاض في قيمة موجودات النفط والغاز وذلك بسبب تراجع الأسعار منذ بداية 2020.

كما تراجعت الإيرادات الفصلية بنسبة 9% لتصل إلى أربعة مليارات درهم.

وذكرت طاقة أن الخسائر المتراكمة وصلت إلى 3.3 مليارات درهم وهو ما يمثل نسبة 55% من رأسمالها.

وأضافت الشركة أن العرض المقدم من شركتها الأم مؤسسة أبوظبي للطاقة وذلك لتحويل بعض الموجودات إلى المجموعة سيؤدي إلى تحسين قدرة الشركة بشكل كبير على معالجة الخسائر المتراكمة.