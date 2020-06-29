"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى القاهرة وتونس أول يوليو

كشف الموقع الرسمي لطيران الإمارات أن الشركة تستأنف رحلاتها إلى القاهرة وتونس من أول يوليو.

ومن المنتظر أن تسير الناقلة 21 رحلة أسبوعية إلى القاهرة ابتداءً من الأول من يوليو المقبل على متن "بوينغ 777 آر 300" و"إيرباص أيه 380".

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، في وقت سابق، إن الناقلة تخطط لزيادة عدد وجهاتها إلى 50 وجهة خلال شهر يوليو المقبل، حيث سيتم إضافة عشر وجهات جديدة لشبكة رحلات الركاب بشكل دوري بحسب حجم الطلب، وسيتم فتح المزيد من الوجهات في ألمانيا وبريطانيا خلال أيام نتيجة لارتفاع الطلب على هذه الوجهات.

وأضاف الرضا خلال لقاء صحافي افتراضي مع وسائل الإعلام المحلية، أنه منذ صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين الذي دخل حيز التنفيذ بالإضافة إلى السماح باستقبال الزوار ابتداءً من 7 يوليو، شهدت الناقلة زيادة كبيرة في أعداد الحجوزات وطلبات العودة للمقيمين في الخارج، كما أن هناك زيادة في الحجوزات المستقبلية الأمر الذي سيساهم في تشغيل رحلات إلى وجهات جديدة وقيام شركات الطيران أخرى بتشغيل رحلات إلى الإمارات.

وأوضح أن عدد الطائرات التي يتم استخدامها حاليا يصل الى 50 طائرة، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة تدريجية في دخول الطائرات إلى الخدمة، لافتاً إلى أن تأثير الأوضاع الراهنة على مستقبل الطلبيات سابق لأونه لأن الطلبيات من المفترض تسلمها ابتداء من 2023 أما الطلبيات الحالية فهناك تأخير من الشركة المصنعة والمحادثات مستمرة معها.

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وأكد الرضا أن طائرة "إيرباص إيه 380" من الطائرات التي نخطط لإدخالها الى الخدمة في 15 يوليو، ثم سيتم إدخال الطائرات تباعا حسب الوجهة وحجم الطلب، ومن المنتظر اعتباراً من بداية الشهر المقبل افتتاح صالة رجال الأعمال.

كما كشفت طيران الإمارات في وقت سابق عن عدة تدابير وإجراءات إضافية من شأنها إرساء معايير للصحة والسلامة على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض.



وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن تدابير وقائية وإجراءات احترازية جديدة على متن طائراتها بهدف ضمان صحة وسلامة موظفيها وعملائها من تفشي انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).



ومؤخراً، أكدت مؤسسة مطارات دبي، استعدادها وجاهزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لطيران الإمارات عبر مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى 3 في المطار.