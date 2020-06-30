أوبر تجري محادثات لشراء Postmates مقابل 2.6 مليار دولار

قدمت شركة أوبر عرضاً لشراء تطبيق "بوستماتس" لتوصيل الطعام، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز،ـ وأكدته لاحقًا وول ستريت جورنال.

وقال أحد الأشخاص إن أوبر تناقش شراء Postmates مقابل 2.6 مليار دولار. ورفض ممثلو الشركتين التعليق على أي محادثات صفقة محتملة.

ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة في أقرب وقت هذا الأسبوع؛ حيث لا تزال المناقشات جارية.

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يمكن أن تعزز هذه العلاقة أعمال التوصيل في أوبر وUber Eats، وتساعدها على تعويض انهيار أعمالها الأساسية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستكون الصفقة أيضًا بمثابة شريان الحياة لشركة Postmates ، وهي شركة عمرها تسع سنوات، وكانت واحدة من الشركات الناشئة في وقت سابق.

وانخفض الطلب على نشاط أوبر للنقل جراء تفشي جائحة فيروس كورونا حيث بقي الناس في منازلهم، ولكن الظروف نفسها أدت إلى زيادة كبيرة في طلبات توصيل الطعام.

وتبحث أوبر عن طرق لتعزيز خدماتها الغذائية من خلال Uber Eats، بعد تسريح أكثر من ربع القوى العاملة الإجمالية للشركة.

حاولت شركة أوبر شراء GrubHub في وقت سابق من هذا العام، لكن الصفقة لم تكتمل.