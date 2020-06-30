ارتفاع أرباح "تداول" 3.4% لـ 153 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة السوق المالية السعودية "تداول" إلى 153.3 مليون ريال بنهاية العام الماضي 2019 مقارنة بصافي أرباح بلغت 148.2 مليون ريال بنهاية العام 2018، حيث نما صافي الربح بنحو 3.4%.

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وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 564.74 مليون ريال بتراجع بلغ 3.2% حيث مثلت إيرادات عمولات التداول نحو 56.3% من إجمالي الإيرادات، فيما 21.8% من الإيرادات عبر خدمات إيداع الأوراق المالية.

وبلغت ربحية السهم الواحد للعام 2019 نحو 1.28 ريال، مقارنة بالعام الذي سبقه عند 1.23 ريال للسهم، ويأتي ذلك رغم تراجع مجمل الربع للفترة بنحو 6.7% نتيجة لتراجع إيرادات النشاط وارتفاع بالتكاليف التشغيلية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

و السوق المالية "تداول" شركة مساهمة مخولة للعمل كسوق للأوراق المالية في السعودية وهي إحدى الشركات التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 100%.

وبحسب تقرير الشركة السنوي فإن "تداول" تصنف ضمن أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، فيما تمثل النسبة الأعلى من حيث نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي بين أكبر الأسواق الناشئة وبنسبة 309%.