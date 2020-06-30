انفستكورب للعربية: أصولنا المدارة تضاعفت 3 مرات

أكد الرئيس التنفيذي المشارك لدى انفستكورب، حازم بن قاسم، أن المجموعة عاشت أزمات محلية وعالمية خلال 40 سنة مضت، واليوم تثبت أنها قادرة على مواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

وأضاف بن قاسم في مقابلة مع "العربية" أن لدى انفستكورب سيولة تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار، وأصول مدارة بقيمة 31 مليار دولار تزيد عن ثلاثة أضعاف حجم الأصول المدارة قبل ثلاث سنوات.

موضوع يهمك في الوقت الذي تفشت فيه جائحة كورونا على نطاق واسع وارتفعت معدلات أوقات الفراغ لدى البشر مع الجلوس والعمل في المنزل، كانت... الازدهار في زمن الوباء... من نصيب هذه الصناعة اقتصاد

وقال إنه يمكنه القول وبعد مرور 4 أشهر من عمر أزمة كورونا، الصحية والاقتصادية، إن انفستكورب واجهت الأزمة بطريقة إيجابية.

وشرح أنه بالرغم من وجود قرابة 500 موظف في 8 مكاتب من بيجين إلى نيويورك لدى انفستكورب، فإن فقط موظفين اثنين سجلت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد على أن أهم مبادرة لدى انفستكورب، هي حماية مصالح عملائنا وهذه العملية تمتد منذ سنوات ليس فقط في ظل الأزمة الحالية، التي لم يكن يتوقعها أي مستثمر بالعالم.

وأوضح أن انفستكورب، بدأت منذ عامين التخطيط لحدوث تباطؤ عالمي، وهذا سمح لنا في سياسة تنويع الاستثمارات وتوسيع نطاقها الجغرافي في الهند والصين وفي العالم أجمع.

واعتبر أن هذه الإجراءات الاستراتيجية المتخذة منذ سنوات، تنعكس في ميزانية انفستكورب.

وبسؤاله عن أزمة شركة أبراج قال بن قاسم: "ليس لدينا أكثر مما قيل عن أبراج، لكن أؤكد أن أساس أي شركة عربية أو عالمية هي الحوكمة، وأي شركة تؤمن باستمراريتها عليها اتباع ضوابط الحوكمة والإدارة الرشيدة".