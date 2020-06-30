دبي العالمية تسدد دفعة أخيرة للدائنين بـ8.2 مليار دولار

أعلنت شركة دبي العالمية المملوكة للحكومة، اليوم الثلاثاء، تسديد الدفعة الأخيرة من ديونها وذلك بقيمة 8.2 مليار دولار.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في بيان، إنه تم السداد قبل موعد الاستحقاق في سبتمبر أيلول 2022.



وتابع الشيخ أحمد "مرة أخرى... يبرز تحركنا التزام دبي بالوفاء بتعهداتها دائما".





وأوضحت الشركة أنها سددت المبلغ من قرض جديد من بنك دبي الإسلامي بـ3 مليارات دولار وبيع أصول ومدفوعات توزيعات.



وقالت دبي العالمية، التي تشمل أصولها شركة موانئ دبي العالمية، إنها سددت 18.9 مليار منذ 2011.



وتابع الشيخ أحمد "في المستقبل... ستركز دبي العالمية علي ترشيد وتعزيز جهودها لتحقيق القيمة للمساهمين على المدى الطويل".



وأعادت دبي العالمية هيكلة ديون تبلغ 23.5 مليار دولار قبل حوالي عشرة أعوام بعد الأزمة المالية العالمية وتضرر الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، من انهيار أسعار النفط.



وتأثرت دبي بجائحة فيروس كورونا التي أصابت قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي بالشلل.



وقال مستشار حكومي في أكتوبر تشرين الأول إن ديون دبي بلغت 124 مليار دولار.