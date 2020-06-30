سابتكو: بهذا الموعد يبدأ تشغيل حافلات الرياض

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" أنها قد استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها إشعارا بموعد بدء التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالحافلات.

موضوع يهمك الخلاف الصيني الهندي يطال شركات التكنولوجيا، حيث إن الهند قد حظرت 59 تطبيقاً صينياً.. منها:1- Tiktok، نحو 200 مليون... ما هي التطبيقات الصينية التي حظرتها الهند؟ أسواق الخليج

ويعد مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، من أضخم مشاريع النقل في المنطقة، ويأتي من ضمنه مشروع النقل بالحافلات.

وقالت "سابتكو" في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأشارت إلى إعلانها نهاية العام الماضي، بتشغيل مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة الرياض.

وقالت إنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.