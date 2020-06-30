فواز الحكير تتكبد خسارة 681 مليون ريال

تكبدت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه، صافي خسائر موحد بقيمة 681.2 مليون ريال، خلال السنة المالية 2020، مقارنة بصافي ربح قدره 138.1 مليون ريال خلال العام السابق.

وأرجعت الشركة هذه الخسائر إلى عدد من الأسباب تتلخص بالآتي:

- الإيرادات: انخفضت بمعدل سنوي 1.6% خلال السنة المالية 2020م، أي ما يعادل 84.0 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير إغلاق المحلات التجارية ضعيفة الأداء في إطار تطبيق استراتيجية تعزيز محفظة العلامات التجارية وشبكة المعارض التابعة، إضافة إلى الإغلاق المؤقت لجميع المتاجر التابعة بسبب تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19).

- قامت الشركة بوقف الأنشطة التشغيلية بشكل مؤقت بدءًا من 16 مارس 2020 بجميع المتاجر التابعة في شتى أنحاء المملكة امتثالًا للتوجيهات الحكومية المتعلقة بحماية المواطنين والمقيمين واحتواء انتشار فيروس (كوفيد – 19).

- إجمالي الربح: انخفض بمعدل سنوي 62.4% خلال السنة المالية 2020، أي ما يعادل 676.7 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، ويعكس ذلك تأثير تسجيل تكاليف مخصصات استثنائية بقيمة 596.7 مليون ريال في إطار تحديد القيمة السوقية العادلة لمخزون الشركة وتقليص مخزونها المتقادم.

- كما يرجع انخفاض إجمالي الربح إلى تأثير تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16) والذي يتطلب قيام الشركة كجهة مستأجرة بتسجيل حق الانتفاع بالأصول المستأجرة والتزامات عقود الإيجار بالإضافة إلى تسجيل مصروفات الاستهلاك ومصروفات الفائدة.

- مصروفات الاستهلاك والإطفاء: ارتفعت إلى 295.5 مليون ريال خلال السنة المالية 2020م، بزيادة سنوية بنسبة 1.9%، أو ما يعادل 5.6 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، حيث يرجع ذلك إلى استبدال بند مصروف الايجار ببند استهلاك موجودات حق استخدام وتكلفة التمويل بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 16).

- تكاليف اضمحلال: ارتفعت إلى 242.5 مليون ريال خلال السنة المالية 2020م، مقابل 2.6 مليون ريال خلال السنة المالية 2019م، حيث قامت الشركة بتسجيل تكاليف اضمحلال استثنائية خلال السنة المالية 2020م في إطار إعادة تقييم أصولها القائمة.

- التكاليف المالية: ارتفعت إلى 451.5 مليون ريال خلال السنة المالية 2020م، بزيادة سنوية بنسبة 124.7%، أو ما يعادل 250.6 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. ويعكس ذلك استخدام أسلوب القيمة الحالية وفقًا لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16)، وتسجيل فائدة عن التزامات حق الانتفاع بالأصول بقيمة 240.5 مليون ريال.

- كما تتضمن التكاليف المالية تسجيل تكاليف استثنائية بقيمة 8.8 مليون ريال متعلقة بالمعاملات غير المطفأة للديون التي تم إعادة تمويلها خلال الربع الأخير من السنة المالية 2020.