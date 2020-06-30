"بوبا" تجدد عقد التأمين الصحي لموظفي "سابك" لمدة عام

أعلنت شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" تلقيها يوم أمس الإثنين، تعميد الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم.



وتوقعت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للعام المالي 2019.



ولفتت "بوبا" إلى أن تجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني سيكون لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 4 يوليو 2020.

إلى ذلك، توقعت أن يكون لهذا العقد تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2020.