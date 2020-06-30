"دله الصحية" توقع اتفاقية شراء 78.6% من أسهم "مركز مكة الطبي"

أعلنت شركة "دله للخدمات الصحية" عن إبرام اتفاقية نهائية لشراء 2.39 مليون سهم تمثل 78.59% في رأس مال شركة "مركز مكة الطبي" مقابل عوض نقدي بـ 161.1 مليون ريال.



وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول"، إلى أنها تملك حاليا ما نسبته 7.5% من رأسمال شركة مركز مكة الطبي، وبإتمام هذه الصفقة ستصبح ملكيتها 86.1% من رأس مال الشركة.



وأضافت أنه سيتم تمويل الصفقة من موارد الشركة، بالإضافة إلى الحصول على تمويل إضافي من المؤسسات التمويلية المحلية.



وبينت أن من ضمن شروط الصفقة الحصول على إقرارات وضمانات المساهمين على سبيل المثال لا الحصر، ملكية المساهمين للأسهم وخلوها من أي قيود تمنع التصرف بها أو نقل ملكيتها، والحصول على الموافقات الحكومية ذات العلاقة فيما يخص إتمام الصفقة.

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وقالت إن البيانات المالية للسنوات الثلاثة الأخيرة للأصل محل الصفقة تبين أن إيرادات الشركة ارتفعت من 12.3 مليون ريال في 2017 إلى 35 مليون ريال في العام 2018، وفي العام 2019 حققت إيرادات بقيمة 110 ملايين ريال.



وأشارت إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية الشركة التوسعية والتي من ضمنها التوسع في منطقة مكة المكرمة، وذلك تعزيزاً لحصتها السوقية والتوسع في خدماتها الطبية المتميزة.



وتوقعت حسب بيانها، أن ينتج عن هذه الصفقة زيادة القيمة السوقية للشركة، وتأثير إيجابي على القوائم المالية خلال السنوات القادمة، ودعم إيرادات الشركة، والتوسع في مناطق المملكة المختلفة.