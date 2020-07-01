أسمنت نجران تسدد 45 مليون ريال لـ "السعودي الفرنسي" 

أعلنت شركة أسمنت نجران، اليوم الأربعاء، عن قيامها بالطلب من البنك السعودي الفرنسي السداد الكامل والمبكر لباقي قرضها القائم والخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إجمالي مبلغ القرض المراد سداده 45 مليون ريال، علماً أن القرض كان من المفترض سداده من خلال ثلاثة أقساط مستحقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 و31 مارس 2021 و30 يونيو 2021.

وأوضحت الشركة أنه تمت الموافقة من قبل البنك السعودي الفرنسي وتم تنفيذ عملية السداد باستخدام موارد الشركة الذاتية بتاريخ 30 يونيو 2020، وبالتالي تكون الشركة انتهت من سداد كامل مبلغ القرض.

وتأتي هذه العملية بناء على قرار مجلس إدارة الشركة والمتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.

وبهذه الخطوة تكون الشركة قد انتهت من تنفيذ آخر خطوات ترتيب قائمة مركزها المالي، وعليه يكون لدى الشركة قرض واحد فقط بقيمة 355 مليون ريال، والذي سيتم سداده بأقساط ميسره خلال فترة 5 سنوات.