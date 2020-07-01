أسمنت نجران: لدينا قرض غير مسدد عمره 5 سنوات

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإسمنت نجران، عبد السلام الدريبي، في مقابلة مع "العربية" أنه لم يتبق لدى الشركة سوى قرض واحد فقط بقيمة 355 مليون ريال، والذي سيتم سداده بأقساط ميسره خلال فترة 5 سنوات مقبلة.

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وأشار الدريبي إلى طلب أسمنت نجران من البنك السعودي الفرنسي السداد الكامل والمبكر لباقي قرضها القائم والخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة.

كما أشار إلى سداد 150 مليون ريال في العام الماضي جزء منها قروض وإعادة شراء للصكوك.

وقال إن الوضع المالي للشركة أفضل مما كان في السنوات السابقة، موضحاً أن استثمار شركات الأسمنت يكون لمرة واحدة بينما يجري استهلاك أصولها على سنوات عدة.

وأوضح أن إجمالي مبلغ القرض المسدد للسعودي الفرنسي يبلغ 45 مليون ريال، علماً أن القرض كان من المفترض سداده من خلال ثلاثة أقساط مستحقة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 و31 مارس 2021 و30 يونيو 2021.

وبين أنه تمت الموافقة من قبل البنك السعودي الفرنسي وتم تنفيذ عملية السداد باستخدام موارد الشركة الذاتية بتاريخ 30 يونيو 2020، وبالتالي تكون الشركة انتهت من سداد كامل مبلغ القرض.

وقال إن عملية السداد هذه تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة، والمتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.