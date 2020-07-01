إس أند بي: اندماج شركات التأمين السعودية قد يتسارع لهذه الأسباب 

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز " إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، زيادة المنافسة بين شركات التأمين السعودية، وهو ما سيسرع وتيرة الاندماج في السوق.

وقالت، في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، إن ارتفاع المطالبات إلى مستويات أعلى من الطبيعية، والظروف الاقتصادية المقيدة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من اليوم 1 يوليو 2020، وخفض المعونات الاجتماعية سيكون له على الأرجح تأثير سلبي على الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على توقعات النمو والأرباح في النصف الثاني من العام 2020.

موضوع يهمك قالت وكالة موديز لخدمة المستثمرين في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن شركات التأمين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه... موديز تحذر: شركات التأمين الخليجية تواجه بقوة هذه التحديات اقتصاد

يأتي ذلك بالرغم من تحقيق قطاع التأمين السعودي تحسنا ملحوظا في نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والربحية في العام 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي للأرباح القوية التي حققتها بعض شركات التأمين الرائدة في السوق.

وتوقع أن يحقق القطاع نتائج قوية عموما في الاكتتاب في النصف الأول من العام 2020، لأن الانخفاض الحاد في المطالبات في نشاطي التأمين الطبي والتأمين على المركبات يوازن بعض التراجع في عائدات الاستثمار.

وترى الوكالة أن القطاع سيبقى رابحا عموما في العام 2020، بالرغم من تباطؤ نمو أقساط التأمين والضعف الكبير في الربحية في النصف الثاني من العام.

وقالت: "بعد الإعلان مؤخراً عن عمليات اندماج، نتوقع بأن تتسارع وتزداد وتيرة هذه العمليات في القطاع خلال الفترة القادمة، لاسيما مع وجود عدد كبير نسبياً من شركات التأمين الصغيرة والخاسرة".