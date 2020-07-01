داماك: لم نتلقَ أي طلبات استحواذ.. والسهم يرتفع بالحد الأقصى

قالت شركة "داماك العقارية" الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنها لم تستلم أي طلبات من أي جهة تضمن نية الاستحواذ.

وجاء رد الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، بعد تصريحات مصادر لوكالة رويترز أن رئيس مجلس إدارة الشركة يدرس شراء حيازات مساهمي الأقلية وجعل الشركة البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار والمدرجة في بورصة دبي شركة خاصة.

موضوع يهمك قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن رئيس داماك العقارية، المالكة لنادي الجولف الوحيد الذي يحمل العلامة التجارية ترمب في الشرق... الملياردير حسين سجواني يدرس تحويل "داماك" للملكية الخاصة شركات

وقال مصدر إن حسين سجواني، الذي أسس الشركة قبل نحو 20 عاماً، يدرس الصفقة منذ أواخر 2019 بعد تراجع سعر سهم داماك على مدار العامين الفائتين.

ويشهد سهم داماك، اليوم، ارتفاعا بنسبة 9.63% في سوق دبي المالي بحلول الساعة 11.44 بتوقيت الإمارات، ليصل إلى 0.751 درهم، وسط نشاط كبير استحواذ السهم على 16% من إجمالي قيم التداولات.

وسجلت الشركة في العام الماضي أول خسارة سنوية لها منذ 2010، وخسارتين فصليتين متتاليتين في العام الحالي.