صناعة الورق السعودية تعيد جدولة 40% من قروضها

وقعت الشركة السعودية لصناعة الورق، اتفاق إعادة جدولة التمويل القائم من مصرف الإنماء، بسبب إعادة الجدولة لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة وتحسين دورة رأس المال العامل.

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وذكرت الشركة في إفصاح على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن القرض المتفق على إعادة جدولته يشكل حوالي 40% من إجمالي قروضها.

وأضافت أن إجمالي قيمة التمويل السابق بلغت 275.36 مليون ريال، مقسمم إلى تسهيل بيع آجل بقيمة 240.43 مليون ريال، وتمويل اعتمادات مشاركة بقيمة 34.93 مليون ريال.

ويبلغ إجمالي قيمة التمويل المعاد جدولته 282.05 مليون ريال، مقسم إلى تسهيل بيع آجل بقيمة 199.79 مليون ريال، وتمويل اعتمادات مشاركة بقيمة 82.26 مليون ريال.

وأفاد بيان الشركة بأن المبلغ المستحق في سنة 2020 هو 6 ملايين ريال، وأن الضمانات هي "سند لأمر" من دون أي ضمانات إضافية.

كما أوضحت الشركة أن مدة سداد تسهيل البيع الآجل السابق هي 6 سنوات شاملة سنة فترة سماح ويبدأ السداد من فبراير 2019 وينتهي في نوفمبر 2023.

وبالتالي فإن مدة سداد تسهيل البيع الآجل بعد إعادة الجدولة هي 7 سنوات وتكون أول دفعة سداد في يوليو 2020، وتنتهي في ديسمبر 2026، ويتم السداد بموجب أقساط نصف سنوية بقيمة متصاعدة شاملة الأرباح.

كما جرى وفق الاتفاق الجديد تخفيض تكلفة التمويل عن التكلفة السابقة.