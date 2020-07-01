"العقارية السعودية" تعدل اتفاقية القرض مع PIF.. وهذه التعديلات

أعلنت الشركة العقارية السعودية تعديل اتفاقية القرض المؤرخة في 2015/09/17 مع صندوق الاستثمارات العامة، لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

وأشارت في بيان لها على تداول، إلى أنه تم تعديل قيمة التمويل من 1,500,000,000 ريال سعودي إلى 1,306,984,340 ريال سعودي.

كما أن مدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي 9 سنوات و6 أشهر مع فترة سماح حتى تاريخ سداد أول قسط في 1-1-2022، مقارنة بمدة السداد السابقة وهي 10 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد أول قسط في 2018/01/01.

تجدر الإشارة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته هي: رهن عقاري + سند لأمر.