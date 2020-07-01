"طاقة".. ثالث أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في الإمارات

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم، عن إتمام صفقة اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة لتثمر هذه العملية عن إنشاء واحدة من كبرى شركات المرافق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتنص الصفقة - التي طرحتها مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى مجلس إدارة "طاقة" في فبراير الماضي وحصلت على موافقة مساهمي "طاقة" في أبريل 2020 – على تحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة "طاقة" مقابل إصدار الأخيرة 106.37 مليار سهم جديد لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة، وفقا لبيان صحافي.

ومع إتمام هذه الصفقة، أصبحت "طاقة" - المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) - ثالث أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أكبر عشر شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.

وتمتلك شركة "طاقة" حالياً قدرة إنتاجية تصل إلى 23 غيغاواط من الكهرباء عالمياً، و916 مليون غالون يوميًا من المياه المُحلاة، منها 1.4 غيغاواط من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ما يقارب 4.4 غيغاواط من الكهرباء و200 مليون غالون يومياً من المياه قيد التطوير، منها 2 غيغاواط من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

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وتضم قائمة أصول الشركة الآن، 12 محطة لتوليد الطاقة وإنتاج المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الشركة الوحيدة في أبوظبي المسؤولة عن نقل وتوزيع المياه والطاقة. كما تمتلك "طاقة" أيضًا، أصولًا في كلٍ من كندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وهولندا، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.

وسوف تمتلك مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.60 بالمئة من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة "طاقة" نتيجة إتمام الصفقة. وتنوي"طاقة" السعي لزيادة نسبة التعويم الحر من خلال طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام.

وسيتولى جاسم حسين ثابت منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "طاقة"، فيما سيتولى سعيد حمد الظاهري منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة. وتشمل التعيينات في المناصب القيادية الرئيسية، ستيفن جون ريدلينجتون في منصب الرئيس المالي للشركة.

وكان مساهمو شركة "طاقة" وافقوا في اجتماع عقد نهاية أبريل الماضي على صفقة لتسريع عملية تحول قطاع المياه والكهرباء في دولة الإمارات.

وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، في بيان رسمي سابق، عن تصويت مساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية بالموافقة على نقل ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لـ "مؤسسة أبوظبي للطاقة" إلى شركة "طاقة"، المملوكة لشركة "القابضة" (ADQ) الرائدة إقليمياً.