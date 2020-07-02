أرباح "اللجين القابضة" السنوية تنمو 82% 

أعلنت شركة اللجين القابضة، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، محققة نموا في صافي الربح قدره 82.49%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباحها خلال عام 2019 بلغت 191.16 مليون ريال، مقابل 104.75 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وأشارت الشركة إلى أن سبب الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي يعود بشكل أساسي إلى زيادة حصة صافي الأرباح من الشركة الزميلة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" والتي جاءت أعلى من العام الماضي بمبلغ 87 مليون ريال.

وتأخرت الشركة في الإعلان عن نتائجها المالية، لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية، وفقاً لما ذكرته الشركة.