رئيس طاقة لـ "العربية": طرح أسهم إضافية بالبورصة في 2021

قال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إن الشركة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن حجم وتوقيت طرح أسهم إضافية في السوق.

وأضاف في مقابلة مع "قناة العربية" أن الاحتمال الأكبر لطرح تلك الحصة سيكون في 2021، وسيتم ذلك عقب دراسة ظروف السوق.

وأوضح أن سهم الشركة لن يتم تداوله في شاشة الشركات المتعثرة الأسبوع المقبل، وذلك بعد إنجاز عملية الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة ما نتج عنه ارتفاع رأسمال الشركة وتراجع نسبة الخسائر المتراكمة عن 50%. وتوقع أن تحقق الشركة أرباح جيدة خلال الربع الثاني من 2020.

وأتمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة صفقة اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة لتصبح ثالث أكبر شركة مدرجة في أسواق الإمارات من حيث القيمة السوقية.

موضوع يهمك أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم، عن إتمام صفقة اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة لتثمر هذه العملية عن إنشاء... "طاقة".. ثالث أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في الإمارات شركات

وبحسب الصفقة ستمتلك مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.6%من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة "طاقة".

وتم تحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة طاقة مقابل إصدار الأخيرة مئة وستة مليارات سهم جديد لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة.

وأعلنت طاقة أنها تعتزم زيادة نسبة التعويم الحر من خلال طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام.