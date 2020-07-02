بسبب الخسائر.. متجر هارودز المملوك لقطر يلغي 672 وظيفة

قال متجر هارودز إنه يعتزم الاستغناء عن 672 وظيفة بسبب أزمة فيروس كورونا التي أبقت فرعها الرئيسي في وسط لندن مغلقا منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأخبرت شركة هارودز المملوكة لهيئة الاستثمار القطرية (QIA)، الموظفين أنها بحاجة إلى التخلص من 14٪ من إجمالي القوى العاملة البالغ 4.800.

وحذر الرئيس التنفيذي مايكل وارد من أن الأمر سيستغرق وقتا للتعافي والعودة إلى النمو.

وقال: "إن متطلبات التباعد الاجتماعي اللازمة لحماية الموظفين والعملاء لها تأثير كبير على قدرتنا على التجارة، في حين أن انهيار السفر والرحلات الدولية تعني أننا فقدنا عملاء رئيسيين كانوا يأتون إلى متجرنا".