"معدنية" تعين رئيسا لمجلس الإدارة ونائبا له

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، اليوم الخميس، عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وسكرتير المجلس وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن مجلس الإدارة، قرر اليوم، تعيين مطلق بن حمد المريشد رئيسا للمجلس، وشاكر بن نافل العتيبي نائبا لرئيس المجلس، وفيصل بن دخيل الدخيل سكرتيراً للمجلس.

وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل المجلس واختيار الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- ريان بن وضاح طرابزوني.

2- عاصم بن إبراهيم العيسى.

3- عمر بن خالد البلالي.